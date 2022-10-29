رفع 102 طن مخلفات وقمامة من شوراع حى المنتزة ثان فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

شن حى المنتزه ثان بالإسكندرية برئاسة المهندسة هدى أبو كليلة رئيس الحى، حملات نظافة مكبرة ورفع 102طن مخلفات وقمامة من مناطق وشوارع الحرمين والنبوي المهندس، وشوارع 30 ، و20، والمثلث، وبمساكن طلعت مصطفى ، و بمحيط مدرسة عبد السلام عبد الغفار و الكويت .

وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتكليفات هدى أبو كليلة رئيس حى المنتزه ثان، برفع كفاءة النظافة بنطاق الحى، والاستجابة الفورية لأى شكوى تخص المواطنين.

وكلفت هدى أبو كليلة، بتنفيذ حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات والأتربة من خلال حملات بيئية, لرفع 102طن مخلفات وقمامة من مناطق وشوارع الحرمين والنبوي المهندس ، و شوارع 30 ، و 20، و المثلث ، و بمساكن طلعت مصطفى ، و بمحيط مدرسة عبد السلام عبد الغفار و الكويت . ويستمر العمل على تحسين منظومة النظافة، برصد ورفع المخلفات بنطاق الحى.



رفع القمامة بشوراع المنتزة ثان



أعمال رفع مخلفات المنتزة ثان