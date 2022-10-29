رئيس مياه المنوفية يتفقد محطة رفع دنشواى بالشهداء ضمن مبادرة حياة كريمة

المنوفية - محمد فتحي

تفقد الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، محطة رفع دنشواى بمركز الشهداء للاطمئنان على سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطة، حيث رافقه المهندس وائل أبو غنيمة مدير عام إدارة المياه بالشركة والمهندس أحمد عامر رئيس فرع الشهداء.

وشدد نجيب علي ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة واستعداد المحطة بالكامل خلال فصل الشتاء، وإجراء الصيانة الدورية للمحطة وكفاءة عملية التشغيل والاهتمام بالمظهر العام للمحطات .

وتابع نجيب، أعمال توسعات إنشاء الحوض الثالث بمحطة معالجة دناصور وشدد على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانه الدورية والمظهر العام للمحطة وتأهيلها للحصول على شهاده الإدارة الفنية المستدامة TSM .

وخلال جولته، تم المرور على عملية مياه كفر دنشواى الارتوازى مشددًا علي اهمية المحافظة على نظافة المحطة والمعدات الموجوده بها وضرورة اجراء الصيانات الدورية لها حفاظا على استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين .

وفى نهاية جولته تفقد نجيب، توصيلات الصرف الصحى بقرية زاوية الناعورة مؤكدا على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة وبذل كل الجهود لإنهاء الأعمال حسب الخطة الموضوعة والفترة الزمنية المحددة للمساهمة فى توفير حياه كريمة للمواطن المنوفى وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحقيق التعاون لإنجاح المبادرة.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرؤساء الشركات التابعة بتنفيذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الصيف وحرصا على الوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.