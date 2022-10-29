اليوم السابع
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حماد موسى: المؤتمر الاقتصادى خرج بتوصيات قوية لدعم الصناعة

السبت، 29 أكتوبر 2022 03:00 ص
حماد موسى: المؤتمر الاقتصادى خرج بتوصيات قوية لدعم الصناعة حماد موسى
كتب عبد الحليم سالم

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أشاد حماد موسى عضو مجلس الشيوخ، الخبير فى صناعة الرخام، بنتائج و توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي اختتمت فعالياته مؤخرا ، لافتا إن التوصيات تحظى باهتمام وتقدير كل رجال الصناعة ، كما  إن التوصيات ترد بشكل قاطع على كل المشككين في الفعاليات قبل انطلاقها ، خاصة بعد تأكيد الحكومة تنفيذ كافة التوصيات والمشاركة مع القطاع الخاص حولها.
 
 أشار حماد موسى ل" اليوم السابع" إن فعاليات وجلسات وتوصيات المؤتمر ردت على كل المشككين من خلال قوتها وصراحتها والرغبة الحقيقية من كل الأطراف لدعم الاقتصاد بأفكار ومقترحات واقعية  ؛لانها خرجت قوية وصريحة وليست بعيدة عن الواقع .
 
وتابع  حماد موسى : أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى في بداية وختام المؤتمر ،يؤكد حرص الدولة على دعم الاقتصاد وحل مشكلاته بكافة السبل ، مع تنفيذ مقترحات رجال القطاع الخاص ، سواء فيما يتعلق بتحديث وتطوير المصانع المحلية ، أو في عمليات الاستيراد والتصدير ، وفى تذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص لينطلق ويوفر فرص العمل المرجوة .
 
وأشار إن رسالة الحكومة للقطاع الخاص ولرجال الصناعة ، كانت واضحة من كلمات الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، وبالتالى فإن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية ليس فقط للصناعة ، بل لكل جوانب الاقتصاد ، خاصة إن الوضع الاقتصادي العالمى صعب للغاية جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا .
 
 

الصناعة

الاستثمار

التصدير

المؤتمر الاقتصادي

حماد موسى

محلي الشيوخ

الزراعة

الرخام



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