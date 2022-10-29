جمارك نويبع تضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة البلاى استيشن

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوى مدير عام الجمارك من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة البلاى استيشن بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء العقبة الأردنى تم الإشتباه فى قيام المدعو ا . م مصرى الجنسية سائق السيارة رقم 4397/2549 مصرية والمحملة بمشمول البيانات الجمركية أرقام 397310,397369 أمتعة شخصية وكذلك المدعو أ . م . م مصري الجنسية في السيارة قيادته رقم ٧٣٨٣/٥٧٩٦ محمله بجهاز dhl .

وبتفتيش السيارتين تم ضبط 8 هواتف محمولة ماركات حديثة ومتنوعة مخبأة داخل اكياس ( بن ومكسرات) متواجدة بالصندوق الأيمن الخاص بالسيارة الأولى ، وضبط ٧ أجهزة بلاي استيشن ٤ مستعملين و ٦ هواتف محمولة مستعملة مخبأة أسفل المطبخ وتحت السرير بكابينة قيادة السيارة الثانية.

وتم الضبط بلجنة من محمود حمزة مدير الإدارة وهشام عمار مأمور الحركة السيد حسن مأمور تفتيش الركاب وأحمد سامي مدير تفتيش الركاب ومحمد محمود الجميعي مدير المركز اللوجيستى وجمال مختار مأموري الأمن الجمركى وربيع الأهتم مدير الأمن الجمركى ومصطفي الحناوي مأمور مكافحة التهرب الجمركي ومحمد الأهل ومحمود أبو العباس والسيد أبو خضير مديرى مكافحة التهرب الجمركي .

قرر سلمى سالم سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس المصلحة للمنطقة الجمركية الشرقية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.