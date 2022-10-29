تقرير دولى: العالم يحتاج لاستثمار 4 لـ6 تريليونات دولار لإزالة الكربون من الاقتصاد

كتب عبد الحليم سالم

كشف تقرير دولى أن هناك حاجة لاستثمارات لا تقل عن 4-6 تريليونات دولار لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمى، لافتا "ما زلنا بعيدًا عن نطاق ووتيرة خفض الانبعاثات المطلوبة لوضعنا على المسار الصحيح نحو عالم 1.5 درجة مئوية".

أوضح تقرير " كلايمت هوم نيوز" أنه أحدثت الخطط الـ24 المحدثة المقدمة هذا العام فرقًا بسيطًا، وفقًا لتقييمها، من المقرر أن ترتفع الانبعاثات بنسبة 10.6٪ بحلول عام 2030 عن مستويات عام 2010.

هذا أفضل قليلاً من الزيادة المتوقعة بنسبة 13.7 ٪ فى العام الماضى، ولكن ليس بالسرعة الكافية لمواكبة أهداف درجة الحرارة لاتفاق باريس.

أضاف أن التقرير التجميعى يحلل مساهمات 193 دولة المقدمة إلى الأمم المتحدة بين COP26 و23 سبتمبر، وهما يغطيان معًا 94.9٪ من إجمالى غازات الاحتباس الحرارى فى العالم.

وتابع انه مع استمرار العالم فى استخراج وحرق الوقود الأحفورى، وجدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مرة أخرى، أن غازات الدفيئة الرئيسية الثلاثة - ثانى أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز - وصلت إلى مستويات قياسية جديدة فى عام 2021.

ومن عام 2020 إلى عام 2021، زادت مستويات ثانى أكسيد الكربون بسرعة أكبر من متوسط ​​معدل النمو السنوى للعقد الماضى، حيث وصلت إلى 415.7 جزءًا فى المليون فى الغلاف الجوى، هذه زيادة بنسبة 149٪ عن مستويات ما قبل الصناعة كما استمرت الانبعاثات فى الارتفاع هذا العام.

وذكر التقرير انه شهدت تركيزات الميثان فى الغلاف الجوى أكبر قفزة على أساس سنوى منذ أن بدأت الأرقام القياسية قبل 40 عامًا تقريبًا، فالعلماء ليسوا متأكدين من السبب.

واقترحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) أن سبب ذلك هو كل من الأنشطة البشرية والتقلب الطبيعى.