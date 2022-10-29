تفاصيل اعترافات 8 أشخاص متهمين بتكوين بؤرة لتجارة الهيروين فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف 8 عاطلين تم ضبطهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، وأسلحة نارية وذخيرة فى كرداسة، عن مصدر حصولهم على المضبوطات، وجارى إعداد الأكمنة لضبط المتهمين بتمويلهم بالمواد المخدرة.

واعترف المتهمون بحيازتهم المضبوطات للاتجار بها، والأسلحة النارية بقصد الدفاع، وكشفوا عن أماكن تخزينهم المواد المخدرة، وتم إحالتهم إلى النيابة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتم ضبط المتهمين، بعد أن كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأمن الوطنى، والامن العام، والأمن المركزى، تورط عدد من الأشخاص فى حيازة كميات من المواد المخدرة، لترويجها بين عملائهم فى كرداسة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم مداهمة البؤرة الإجرامية الخاصة بالمتهمين، بقرية تابعة لمركز كرداسة، وضبط 8 أشخاص بحوزتهم ( 19 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 4,750 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس – بندقية خرطوش – فرد محلى الصنع – 2 طبنجة – مسدس – 23 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - تليسكوب – مبلغ مالى – 4 هاتف محمول).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.