"بلاش تشرب القهوة على معدة فارغة".. هيحصلك عسر هضم

كتبت ميرفت رشاد

سواء كنت تحتاج إلى تلك الجرعة الزائدة من الطاقة في الصباح لبدء يومك أو في كل مرة تشعر فيها بالتعثر في العمل ، فإن القهوة تصبح مشروبك المفضل، ومع ذلك ، تناول القهوة مباشرة عند الاستيقاظ في الصباح يمكن أن يكون له آثار ضارة على جسمك، يمكنك تناوله بعد الإفطار ولكن ليس مباشرة كأول شيء بعد الاستيقاظ، وفقا لما نشره موقع "ndtv".



إليك الأسباب التي تجعلك تمتنع عن تناول القهوة على معدة فارغة:

1- أولاً وقبل كل شيء ، عليك أن تعرف أن القهوة قد تحفز إنتاج حمض المعدة، وهذا بدوره قد يسبب مشاكل مثل عسر الهضم والانتفاخ والغثيان من بين أمور أخرى.

2 -تزيد القهوة الكورتيزول (هرمون التوتر في الجسم) ، مما قد يؤثر سلبًا على الإباضة والوزن والتوازن الهرموني، الكورتيزول يساعد على تنظيم الطاقة ويجعلك تشعر باليقظة بشكل طبيعي في ذروتها في وقت الاستيقاظ.

3- التحكم في نسبة السكر في الدم يكون ضعيفًا إذا تناولنا القهوة أول شيء في الصباح.

4- ربما لم يختبر الجميع هذا ولكن هناك احتمال أن شرب القهوة على معدة فارغة يمكن أن يسبب لك توترًا وهزًا وتأثيرات انسحابية أخرى ، بما في ذلك تغيرات الحالة المزاجية.

5- تؤثر القهوة أيضًا على امتصاص الليفوثيروكسين (هرمون الغدة الدرقية الاصطناعية) ، مما يؤثر على تحويل هرمونات T4 إلى T3.

6-يساهم بشكل كبير في الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم، وقد تؤدي هذه الحالة إلى الإرهاق ومشاكل الجلد والسكري وأمراض المناعة الذاتية، يمكنك احتساء قهوتك في وقت متأخر من الصباح أو بعد وجبة الإفطار بوقت قصير.