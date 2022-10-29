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القوى العاملة بالدقهلية تسلم عقود عمل بشركات خاصة لذوى الهمم

السبت، 29 أكتوبر 2022 11:32 ص
القوى العاملة بالدقهلية تسلم عقود عمل بشركات خاصة لذوى الهمم القوى العاملة بالدقهلية تسلم 15 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة
كتبت ـ آية دعبس

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سلمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية 15 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة، وفرتها 12 شركة كبرى بمنطقة ميت غمر.
 
وقال ياسر سعيد مدير المديرية، إن هذه الفرص تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في رعاية ذوي القدرات الخاصة والمساهمة في توفير فرص عمل لائقة تتناسب وقدراتهم من أجل دمجهم بالمجتمع وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدا أنه على استعداد دائم للاستماع لكافة المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها.
 
وأعرب مدير المديرية عن شكره وتقديره لأصحاب الأعمال لدورهم في توفير فرص العمل وحرصهم على استيعاب ذوي القدرات الخاصة ودمجهم بالقطاع الخاص.
 
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القوى العاملة

القوى العاملة بالدقهلية

وظائف

ذوى الاعاقه

فرص عمل



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