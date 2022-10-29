"القومى للمرأة" بأسوان يواصل تنظيم 17 جلسة دوار بقرى حياة كريمة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

واصل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، سلسلة فعالياته وأنشطته داخل قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات أشرف عطية محافظ أسوان.

ونظم فرع المجلس القومى للمرأة، 17 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، وهى قرى مدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن الجلسات تم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وبمشاركة علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية لتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة ، ورفع الوعى الثقافى والتعليمى والإجتماعى لدى جميع أفراد الأسرة.

وأشارت إلى أن الجلسات إستهدفت توعية 866 سيدة وفتاة ورجل بقرى المبادرة الرئاسية حيث تناولت الجلسات مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية والتربية السليمة للأبناء وغيرها من الموضوعات والقضايا المجتمعية الراهنة.