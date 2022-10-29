اليوم السابع
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القبض على المتهم بأداء حركات استعراضية بسيارته في حدائق الأهرام

السبت، 29 أكتوبر 2022 04:42 م
القبض على المتهم بأداء حركات استعراضية بسيارته في حدائق الأهرام ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت أجهزة الأمن هوية قائد سيارة ملاكي، متهم بأداء حركات استعراضية بواسطة السيارة، بمنطقة حدائق الأهرام في الجيزة، معرضا حياته والمواطنين للخطر، وتم ضبطه.

عقب رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله قائد سيارة "ملاكى" يقوم بحركات استعراضية بالسيارة قيادته أثناء سيره بمنطقة هضبة الأهرام بالجيزة، مُعرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد قائد السيارة المشار، إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة). وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه والسيارة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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