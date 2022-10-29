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الصحة: الفحص الذاتى للثدى يكتشف 25% من إصابات السرطان

السبت، 29 أكتوبر 2022 04:00 ص
الصحة: الفحص الذاتى للثدى يكتشف 25% من إصابات السرطان سرطان الثدى - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن الفحص الذاتى للثدى يكتشف السرطان بنسبة تصل إلى 25%، وتابعت: "يكون إجراء الفحص الذاتى من قبل السيدة لذاتها شهريا".

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المتابعة والعلاج مجانًا وبأحدث البروتوكولات العالمية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وتابعت وزارة الصحة: "مواعيد الوحدات الصحية التابعة للمبادرة يوميًا ما عدا الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، ويمكن معرفة مكان وحدة الكشف عن طريق موقع www.100millionseha.eg أو الخط الساخن: 15335.
 
يذكر أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تقدم فى المراكز والوحدات الصحية التى تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية، حيث يتم ربط كافة المبادرات إلكترونيًا، وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات، فى إطار الحرص على التوعية والاهتمام بالصحة العامة.

الصحة

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