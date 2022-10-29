"السياحة والمصايف" بالإسكندرية: شاطئ ذوى الهمم استقبل 30 ألفا من فاقدى البصر

الإسكندرية جاكلين منير

استعرض اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أبرز المجهودات التى تمت خلال الموسم صيف 2022 وعلى رأسها: تنفيذ مشروع الهوية البصرية على الشواطئ، واستقبال نحو 30 ألف فرد من الجمعيات الأهلية و500 من فاقدى البصر، واستقبال وفود من مستشفيات 57357 ومستشفى بهية ومعهد الأورام.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى تم نظمتها اليوم، محافظة الإسكندرية، لتكريم العاملين بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، بشاطئ المندرة المجانى وذلك بالتزامن مع انتهاء موسم صيف 2022. وبحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية.

وأشار جمال رشاد إلى زيادة عدد خطوط الشكاوى إلى 8 خطوط بدلا من خطين، فضلا عن زيادة الأنشطة الثقافية والترفيهية. وأشار إلى أنه يتم يوميا تكثيف الحملات لرفع وإزالة المخلفات من الشواطئ مضيفاً أنه يومياً يتم رفع 20 طن مخلفات يوميًا من على الشواطئ.

وقدم اللواء جمال رشاد باسمه واسم جميع العاملين بالإدارة المركزية للسياحة، الشكر إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الدعم والرعاية والتحفيز، وأكد على حرص الإدارة على مواصلة النجاح والتميز، وتقديم أفضل الخدمات لمواطنى الإسكندرية وزائريها. مؤكدا أن شواطئ الإسكندرية ستظل هى المقصد الأول للمصطافين على مستوى الجمهورية.