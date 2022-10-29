الرئيس السيسي: المعايير المؤسسية لإدارة المشروعات قد تكون أحيانا معيقة للتقدم

كتب محمد عبد العظيم

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طموحات العمل في القطاع الصناعي، قائلا: "قولت قبل ما أجي النهارده.. اعمل أنا مكتب لإدارة المشروعات الصناعية الجديدة.. واقعد على الحاجة لحد ما تخلص.. وأفضل أقول اعمل اعمل اعمل اعمل.. أقل خسارة وأقل خطورة من أني مش اعمل عقبال ما أدرس وأشوف.. بقول الكلام ده لينا كلنا.. للتجارة والصناعة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المتلقي الدولي الأول للصناعة: "بنتكلم عن معايير مؤسسية لإدارة العمل.. وقد تكون أحيانا معيقة للتقدم.. وحجم الضرر الناتج عنها.. قبل ما اجي قولت اعمل عندي مكتب.. واللى عنده مشروع بـ 100 مليون يجيلي على طول.. والدكتور مصطفي عمل كده.. ومش معناها أن الناس مش شغالة".