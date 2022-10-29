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الرئيس السيسي: أزمة الدولار كاشفة.. والفاتورة بتزيد نتيجة تطور الاقتصاد

السبت، 29 أكتوبر 2022 11:53 ص
الرئيس السيسي: أزمة الدولار كاشفة.. والفاتورة بتزيد نتيجة تطور الاقتصاد الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أزمة الدولار كاشفة، مضيفا:" بتقولنا فاتورة الدولار بتزيد علينا سنة بعد سنة، ومش بتجاب بيها سلع ترفيهية، ولكن نتيجة تطور الاقتصاد المصرى.

أضاف الرئيس السيسي خلال خلال إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة: "لو ما سبقناش الوقت ونحقق تحويل جزء لينا وإنتاج جزء كبير من المستلزمات والإنتاج اللى بنجيبه من بره، بهدف زيادة الناتج المحلي وتشغيل العمالة المصري وعوائد للضرائب، وبعدين مش بقول إن أى مشروع استهدف التصدير بس، ولكن غطى الطلب في مصر، والله الكلام ده لكل زمايلنا الموجودين اللى يهمهم مصر تستقر وتنمو وتكبر، لأن عمرها ما هتكون كده غير لما الحكومة وشعبها مع بعض مش أنت هنا وأنا هنا، لآن النتيجة مع بعض أحسن لما تحسك أنك لوحدك".

 


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