الرئيس الأوكرانى: انقطاع الكهرباء عن 4 ملايين مواطن بالبلاد

كتب محمد جمال

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن 4 ملايين مواطن تأثروا بقطع التيار الكهربائى، وفي وقت سابق، اعتبر زيلينسكي الهجمات الروسية واسعة النطاق على محطات الكهرباء "لن تنال من الروح المعنوية للشعب الأوكراني"، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وأعلن زيلينسكي أن بلاده أسقطت 23 طائرة مسيرة في اليومين الماضيين، وكانت روسيا أطلقت عشرات الصواريخ والمسيرات على شبكة توليد الكهرباء في أوكرانيا مؤخرا، ما تسبب في أضرار كبيرة وانقطاع التيار الكهربائي.

كما أعلن الجيش الأوكراني أنه منذ 13 سبتمبر الماضي، أسقط الجيش الأوكراني أكثر من 300 مسيرة إيرانية انتحارية من طرار "شاهد 136" التي تستخدمها روسيا.