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الحكومة الاسكتلندية: رئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن ستحضر قمة المناخ فى مصر

السبت، 29 أكتوبر 2022 04:19 م
الحكومة الاسكتلندية: رئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن ستحضر قمة المناخ فى مصر رئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن
كتبت رباب فتحى

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قال متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية، إن رئيسة الوزراء، نيكولا ستيرجن، ستتوجه إلى شرم الشيخ الشهر المقبل لحضور قمة المناخ، كوب 27.

 
وكانت ستيرجن أحد أبرز المشاركين في كوب 26 في جلاسكو الاسكتلندية العام الماضي، حيث اجتمعت مع قادة العالم ونشطاء المناخ، وفقا لصحيفة "سكوتسمان" الاسكتلندية. 
 
وقال المتحدث: "نظرًا للأهمية الحيوية لعمل الحكومات معًا لمواجهة تغير المناخ ، فإن نية الوزيرة الأولى هي حضور كوب 27. ويجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل البرنامج الوزاري."
 
وفي حديثه إلى الصحفيين خلال زيارة إلى مستشفى جنوب لندن يوم الجمعة، قال رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك: "القيادة التي أظهرناها بشأن المناخ لا مثيل لها ... من المهم بالنسبة لي ، كرئيس للوزراء ، أن نترك وراءنا بيئة أفضل أطفالنا وأحفادنا. أنا متحمس جدًا لذلك. أنا ملتزم به شخصيًا جدًا.
 
ولكن تم التشكيك فى الجهود البيئية لحكومة المملكة المتحدة بعد الاعتراف بأنها ستفوت الموعد النهائي لوضع أهداف رئيسية لتنظيف المياه البريطانية وتعزيز التنوع البيولوجي.
 
 

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