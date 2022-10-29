اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أكتوبر 2022 02:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الجامعات تنجح فى محو أمية 395 ألف مواطن بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار

السبت، 29 أكتوبر 2022 02:00 ص
الجامعات تنجح فى محو أمية 395 ألف مواطن بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار محو الأمية - أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف تقرير صادر من الجامعات وتم استعراضه فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات على الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حول جهود الجامعات فى محو أمية المواطنين بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار عن نجاح الجامعات فى محو أمية 395 ألف مواطن خلال العام الجامعى الماضى بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار.
 
وأكد التقرير أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وجه باستمرار دور الجامعات فى محو أمية المواطنين خاصة وأن قضية محو الأمية تأتى على رأس أولويات العمل الجامعى خلال الفترة القادمة، فى إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعات.
 
وتواصل الجامعات من خلال التعاون مع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية العمل على محو أمية المواطنين وذلك ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

التعليم العالى

اخبار مصر

محو الأمية

هيئة تعليم الكبار

وزير التعليم العالى



الموضوعات المتعلقة

من محو الأمية إلى الكلية.. قصة كفاح أم تزامل ابنتها بالجامعة.. فيديو

الخميس، 20 أكتوبر 2022 11:00 ص

الأم تلحق بابنتها فى الجامعة.. إيمان وكريمتها أمل زملاء دراسة بـ"تجارة بنى سويف".. الأم: حققت حلمى بعد حصولى على محو الأمية وكنت زميلة لابنتى طوال 6 سنوات.. وأمل: فخورة بوالدتى ونذهب للدراسة معا.. فيديو وصور

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:30 ص

حصول "الشباب والرياضة" بالبحيرة على أعلى معدلات مشروع محو الأمية فى مصر

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 02:24 م

البحث عن الذات فى بنى سويف.. شقيقتان تقفزان من محو الأمية إلى ليسانس الآداب.. حنان وليلى حصلتا على 77% و72% فى الثانوية العامة والتحقتا بقسم التاريخ.. وتؤكدان: نحلم بالدكتوراه والفضل لوالدى وحفظ القرآن.. صور

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 09:00 م

الغربية تحقق المركز الأول للمرة الثانية على التوالى فى محو الأمية بـ"حياة كريمة"

الخميس، 01 سبتمبر 2022 03:50 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة