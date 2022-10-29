الجامعات تنجح فى محو أمية 395 ألف مواطن بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار

كتب محمد صبحى

كشف تقرير صادر من الجامعات وتم استعراضه فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات على الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حول جهود الجامعات فى محو أمية المواطنين بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار عن نجاح الجامعات فى محو أمية 395 ألف مواطن خلال العام الجامعى الماضى بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار.

وأكد التقرير أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وجه باستمرار دور الجامعات فى محو أمية المواطنين خاصة وأن قضية محو الأمية تأتى على رأس أولويات العمل الجامعى خلال الفترة القادمة، فى إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعات.

وتواصل الجامعات من خلال التعاون مع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية العمل على محو أمية المواطنين وذلك ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.