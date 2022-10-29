استقرار نسبي فى حالة الطقس بدمياط.. واستعدادات لمواجهة التغيرات الجوية "صور"

دمياط - فريق المحافظات

تشهد محافظة دمياط اليوم استقرار نسبي في حالة الطقس، وذلك عقب موجة من الطقس السئ شهدتها المحافظة على مدار اليومين الماضيين.

كما تشهد دمياط اليوم، انتظام في مواعيد رحلات الصيد، فضلا عن استقرار الرياح وكذلك عودة منسوب مياة نهر النيل الي معدلاتها الطبيعية.

وفي سياق متصل أعلنت محافظة دمياط استمرار حالة الاستعدادات لمواجهة تقلبات الطقس، وذلك بحزمة من الإجراءات أبرزها انتشار معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشوارع المدينة الرئيسية والميادين العامة، فضلا عن استمرارا حملات تطهير بالوعات تصريف مياة الأمطار، إضافة إلي وضع حواجز ترابية بشواطئ رأس البر لحماية المنشآت السياحية المطلة على شواطئ المدينة حال ارتفاع الأمواج نتيجة سوء الأحوال الجوية.





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