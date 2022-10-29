اليوم السابع
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إيصال "ممارسة" حديث شرط تركيب عداد الكهرباء الكودى.. إعرف التفاصيل

السبت، 29 أكتوبر 2022 07:00 ص
إيصال "ممارسة" حديث شرط تركيب عداد الكهرباء الكودى.. إعرف التفاصيل الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن توفير إيصال سداد الممارسة حديث شرط أساسي لتنفيذ طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع و بدونه لن يتم تركيب العدادات من قبل شركات توزيع الكهرباء.
 
و أوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ،  عدم التزام المواطنين الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة بسداد الغرامة الشهرية ، يدفع شركات توزيع الكهرباء إلى تحويل المحاضر الخاصة بغير الملتزمين للنيابة لتحويلها إلى القضاء.
 
و أضاف حمزة ، أن هذا القرار يأتي فى إطار السياسة التى تطبقها وزارة الكهرباء فى خطتها لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة و التى تسير بالتوازي مع خطة الحكومة فى قانون التصالح مع مخالفات البناء ، موضحا أن الوزارة حريصة على الحفاظ على حق المواطن و الدولة معا في أن يحصل كل طرف على حقوقه كاملة.
 
و قال حمزة ، أن محاضر سرقات التيار الكهربائي التى يتم تحريرها بواسطه مباحث شرطة الكهرباء او من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالقطاع كانت تعتمد على إجراء محضر صلح بين سارق التيار و شركة الكهرباء و يتم تحديد مبلغ مالي كغرامة يتم سدادها شهرياً بما يعرف بنظام الممارسة ، مشيرا إلى أن القرار الجديد سيجعل محضر سرقة التيار الكهربائي يحول للنيابة مباشرة فى حالة عدم وجود جواب التصالح للمبنى أو الوحدة المخالفة.
 
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

فواتير الكهرباء

غرامة سرقة التيار الكهربائي



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