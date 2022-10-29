إطلاق مبادرة "الشواطىء بالمجان" في الإسكندرية لعرض منتجات المشروعات الصغيرة

وأوضح الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للأهالي البسطاء، في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.

وأضاف أن آلاف الأسر البسيطة لديها منتجات متميزة ورائعة، تحتاج إلى أماكن لعرض الحرف اليدوية، وشواطئ الاسكندرية مستعدة من الاسبوع القادم لعرض منتجاتهم بالمجان، وذلك في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها اليوم لتكريم العاملين بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، بشاطيء المندرة المجاني وذلك بالتزامن مع إنتهاء موسم صيف 2022. وبحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية.