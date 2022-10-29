أستاذة اقتصاد: استخراج الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين يسهل الإجراءات

ماجد تمراز

قالت الدكتورة زينب نوار أستاذة الاقتصاد، إن استخراج الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين المتقدمين لمدة 3 شهور، يعمل على تسهيل الإجراءات وتقليلها، وهى بذلك تعد أيسر وأسهل للمصنع المصرى، لأنه يبدأ المشروع فى وقت أقل.

وأضافت الدكتورة زينب نوار، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز: عندما أشجع الصناعة المصرية وإقامة مصانع، فيجب عليا أن أيسر الإجراءات وأحافظ على عنصر الوقت، لأن عنصر الوقت أصبح عنصرا قاتلا ومهما فى هذه الفترة، مشيرة إلى أنه إذا يسرت الدولة لأكبر عدد من المصنعين سيعمل هذا على كسب الوقت.

أوضحت زينب نوار: ممكن أن نرى مجموعة الصناعات التى من الممكن أن تستفيد من الرخصة الذهبية، أو الناس الذين سيتقدمون ويحصلون على هذه الرخصة ويعملون على أرض الواقع، مؤكدة أنها بداية جيدة ومع الوقت سيتم قبول اللذين سيتقدمون للحصول على الرخصة.