أخبار مصر .. الرئيس السيسى يشهد إطلاق الملتقى الدولى الأول للصناعة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشهد إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد. وتم عرض فيلم تسجيلي حول الصناعة، وتطرق الفيلم عن تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي، ثم الحرب الروسية الأوكرانية.



الرئيس السيسي يوجه بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها وذلك لمدة 3 أشهر.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة. اتحاد الصناعات: رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة 300 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص

أثنى محمد زكى السويدي، على قرارات الحكومة من إجراءات الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب 300 جنيه، معلنا: "إحنا كقطاع خاص هنرفع الحد الأدنى وهنزود 300 جنيه للعمالة وده دورنا الاجتماعي".



محمد السويدى: لدينا 104 آلاف مصنع والصناعة هى خط الدفاع الثانى فى مصر قال محمد زكى السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن تاريخ الصناعة في مصر موجود منذ أكثر من 200 سنة منذ عهد محمد علي ويتطور خلال هذه المدة الزمنية الطويلة، مؤكدا أن الصناعة هى خط الدفاع الثانى فى مصر ورغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها الصناعة لم يغلق أحد مصنعه. بعثة الأهلى تصل القاهرة قادمة من الإمارات بعد التتويج بالسوبر على حساب الزمالك وصلت منذ قليل بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي مطار القاهرة قادمة من الإمارات بعد الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك، بثنائية نظيفة بتوقيع البرازيلي سافيو وكريم فؤاد خلال اللقاء الذى جمعهما أمس الجمعة باستاد هزاع بن زايد فى أبو ظبى. الرئيس السيسى يشهد تدشين مشروعات مبادرة تطوير الصناعة الوطنية "ابدأ" شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح وتدشين بعض مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ".