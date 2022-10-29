أخبار مصر .. الرئيس السيسى يشهد إطلاق الملتقى الدولى الأول للصناعة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشهد إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد. وتم عرض فيلم تسجيلي حول الصناعة، وتطرق الفيلم عن تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي، ثم الحرب الروسية الأوكرانية.
الرئيس السيسي يوجه بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها وذلك لمدة 3 أشهر.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة.
اتحاد الصناعات: رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة 300 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص
أثنى محمد زكى السويدي، على قرارات الحكومة من إجراءات الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب 300 جنيه، معلنا: "إحنا كقطاع خاص هنرفع الحد الأدنى وهنزود 300 جنيه للعمالة وده دورنا الاجتماعي".
محمد السويدى: لدينا 104 آلاف مصنع والصناعة هى خط الدفاع الثانى فى مصر
قال محمد زكى السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن تاريخ الصناعة في مصر موجود منذ أكثر من 200 سنة منذ عهد محمد علي ويتطور خلال هذه المدة الزمنية الطويلة، مؤكدا أن الصناعة هى خط الدفاع الثانى فى مصر ورغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها الصناعة لم يغلق أحد مصنعه.
بعثة الأهلى تصل القاهرة قادمة من الإمارات بعد التتويج بالسوبر على حساب الزمالك
وصلت منذ قليل بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي مطار القاهرة قادمة من الإمارات بعد الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك، بثنائية نظيفة بتوقيع البرازيلي سافيو وكريم فؤاد خلال اللقاء الذى جمعهما أمس الجمعة باستاد هزاع بن زايد فى أبو ظبى.
الرئيس السيسى يشهد تدشين مشروعات مبادرة تطوير الصناعة الوطنية "ابدأ"
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح وتدشين بعض مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ".
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببذل كل الجهود بهدف إزالة العوائق أمام المستثمرين، قائلا: "الرخصة الذهبية لكل من يتقدم 3 شهور ونبذل جهد شوية مع المستثمرين ونراجع، لو الأمور مشيت كويس ولقينا حجم الإنجاز مشجع نقدر نفكر نكمل 3 شهور تانية".
سامح شكرى: الاقتصاد العالمى المضطرب والتوترات الجيوسياسية يصعبون مهمة COP27
قال سامح شكري ، وزير الخارجية المصري ، الذي سيرأس قمة المناخ للأمم المتحدة COP27 الشهر المقبل ، في مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية إن صياغة اتفاق سيكون أصعب من أي محادثات مناخية أخرى مؤخرًا ، بسبب الاقتصاد العالمي "المضطرب" والتوترات الجيوسياسية "الصعبة" ، التي أذكتها حرب أوكرانيا.
غدا طقس مائل للحرارة نهارا وشبورة صباحا على الطرق والصغرى بالقاهرة 20 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد ، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
الرئيس السيسي: مصر لديها فرصة كمُصنع وحركة التجارة يعاد تشكيلها فى العالم كله
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الواقع الذى حدث خلال الثلاث سنوات الماضية يتصور البعض أنها أبرزت تحديات وأزمات ولكنها أظهرت لنا فرص نحتاج الاستفادة منها، قائلا: "لما حصل موضوع الصراع التجارى فى العالم بينت أن في تحول كبير حتى في أثناء جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية".
الرئيس السيسي: أزمة الدولار كاشفة.. والفاتورة بتزيد نتيجة تطور الاقتصاد
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أزمة الدولار كاشفة، مضيفا:" بتقولنا فاتورة الدولار بتزيد علينا سنة بعد سنة، ومش بتجاب بيها سلع ترفيهية، ولكن نتيجة تطور الاقتصاد المصرى.
الروح الرياضية تكسب.. شيكابالا والشناوى ومؤمن يخطفون الأنظار فى السوبر.. صور
خطف ثلاثى الأهلي والزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد الشناوى حارس مرمى الأهلي، ومؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق، الأنظار فى السوبر المصرى الذي جمع القطبين أمس، الجمعة، باستاد هزاع بن زايد فى الإمارات العربية، وانتهى بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.
يوم للذكريات.. النهارده تاريخ هجرى مميز 1444/4/4 لن يتكرر إلا بعد 111 عاما
فى تسلسل رقمي لن يتكرر مرة أخرى إلا بعد 111 عاما، يصادف اليوم السبت (الموافق 29 أكتوبر 2022) التسلسل الرقمي (1444/4/4هـ) أو (4-4-44) الذى يمكن قرأته من الأمام إلى الخلف أو العكس، لذلك فهو أحد الأيام المميزة التي ينتظرها الكثير منا، لتوثيق لحظاتهم الجميلة التي يصبح لها نكهة رائعة، حيث يحمل تاريخها جماليات بأرقامه التي لن تتكرر.
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