اليوم السابع
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السبت، 29 أكتوبر 2022 07:03 م
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أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف وزارة التعليم فى مقديشو

السبت، 29 أكتوبر 2022 06:40 م
أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف وزارة التعليم فى مقديشو أبو الغيط
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

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أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي وقع اليوم السبت، بالعاصمة مقديشو، من خلال تفجير سيارتين مفخختين بشكل متعاقب في وزارة التعليم الصومالية، مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين الأبرياء بما في ذلك عناصر الإغاثة الإنسانية وإصابة أعداد أخرى من المواطنين.
  
وأعرب الأمين العام عن خالص التعازي لأسر الشهداء والحكومة الصومالية متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
 
وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الجامعة العربية تجدد مساندتها القوية للجهود التي تبذلها الدولة الصومالية من أجل مواجهة الإرهاب واجتثاث جذوره واستعادة دور الدولة على جميع الأصعدة.

الجامعة العربية

الصومال

مقديشو

الإرهاب في الصومال

أحمد أبو الغيط



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