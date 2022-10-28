10 ضربات أمنية خلال أسبوع.. ضبط قضايا تهرب ضريبى بـ4 مليارات جنيه الأبرز

إعداد - محمود عبد الراضى

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة، استهدفت الخارجين عن القانون، على مدار أسبوع، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأسفرت عن نتائج إيجابية، أبرزها:

ضبط قضايا تهرب ضريبى بـ4 مليارات وجهت الداخلية حملات أمنية فى مجال قضايا التهرب الضريبى، ونجحت فى ضبط 2480 قضية فى مجال التهرب الضريبى «ضرائب عامة- ضرائب على القيمة المضافة- جمارك- حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة- تهرب من الضرائب العقارية والملاهى- تنفيذ أحكام- تحرى مدين» بمبالغ مالية بلغت 4.191.346.070 مليار جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجار فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 11.951.833 مليون جنيه. 1693 قضية تلوث تمكنت شرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط 643 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا «صيد مخالف- غزل مخالف- جوابى مخالفة ، وكذا ضبط 1693 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و993 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف، و168 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و179 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وكذا تأمين 1155 لنش سياحى». مداهمة بحيرة المنزلة استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى «بحيرة المنزلة، بنطاق محافظات دمياط- بورسعيد- الدقهلية»، و«السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية»، حيث أسفرت عن ضبط 111 متهما، وبحوزتهم «30 قطعة سلاح نارى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 43 قطعة سلاح أبيض»، وضبط 55 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 6600 حكم قضائى متنوع، وضبط 575 قضية متنوعة.

ضبط 754 عنصرا شديد الخطورة

لاحقت الداخلية العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، ونجحت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية فى ضبط 754 عنصرا آخر، وبحوزتهم «302 قطعة سلاح نارى- عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة- كميات من المواد المخدرة المتنوعة »، وجدير بالذكر أن عددا من المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها «قتل- سرقة- سلاح- مخدرات » وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها، وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

ضبط قضايا كهرباء بقيمة 80 مليون جنيه

تمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 8823 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 80.233.340 مليون جنيه.

ضبط مخدرات بقيمة 300 مليون جنيه

تمكنت مكافحة المخدرات من ضبط 2336 قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالى 2633 متهما، وكمية من مخدر البانجو وزنت 7257.981 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت 4168.207 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 124.479 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت 80.694 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس، الشابو، وزنت 30.367 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 19.588 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 4.140 كيلو جرام، وكمية من بذور القنب، البانجو، وزنت 2.500 كيلو جرام، و25900 قرص مؤثر مخدر، و11276 قرص ترامادول مخدر، و1129 قرص كبتاجون مخدر، و251 قرص إكستاسى مخدر، وضبط 2 قضية غسل أموال، بلغ الإجمالى قرابة 50.200.000 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، وضبط 6 مراكز غير مرخصين لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 345 مليون جنيه.

سقوط 9 تشكيلات عصابية

وجهت الداخلية حملات أمنية لاستهداف الخارجين عن القانون، ونجحت فى ضبط 9 تشكيلات عصابية ضموا 33 متهما، اعترفوا بارتكاب 17 حادث سرقة متنوع، وضبط 51 قضية أحداث، وضبط 2940 قضية مرافق عامة، وإعادة 38 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 87 حادث متنوع، أبرزها «حريق عمد- قتل- سرقة بالإكراه- انتحال صفة »، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 119 متهما.

ضبط 67 بندقية آلية ورشاش

داهمت الداخلية سوق السلاح، ونجحت فى ضبط 862 قطعة سلاح نارى أبرزها «67 بندقية آلية- رشاش- 113 بندقية مششخنة وغير مششخنة- 51 مسدس- 630 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 85 خزينة » وضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، ضبط بداخلها «11 فرد محلى- 11 مسدس- 15 مسدس صوت- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- أدوات وأجزاء التصنيع» وضبط 1660 قطعة سلاح أبيض.