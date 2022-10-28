اليوم السابع
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وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يتابع الجمعية العمومية والانتخابات بنادى بنها

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 05:16 م
وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يتابع الجمعية العمومية والانتخابات بنادى بنها الانتخابات بنادى بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الجمعة، فعاليات الجمعية العمومية بنادي بنها الرياضي، يرافقه الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، بحضور صبحي الشعراوي مدير إدارة الهيئات بالمديرية، وأحمد يحيى مدير إدارة شباب بنها، وتحت إشراف قضائي برئاسة المستشار محمد مرسي مسعود نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأشار الصبروط إلى أن فعاليات الجمعيات العمومية بالأندية تأتى وفقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017 ولائحته التنفيذية، ويتم تنفيذها كل عام بهدف مناقشة جدول الأعمال ومناقشة الميزانية والحساب الختامي وما تم تنفيذه خلال العام الماضي ومناقشة خطة الأنشطة وجدول الاعمال للعام التالي، بالإضافة لوجود بند انتخاب لاستكمال بعض الأماكن الشاغرة في مجالس الإدارات.

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة من جميع المرشحين وتجري عملية الانتخاب بشفافية كاملة تحت إشراف قضائي كامل بمعاونة المختصين من مديرية الشباب والرياضة.

وتشهد فعاليات الجمعية العمومية بنادي بنها الرياضي انتخاب عضو فوق السن لاستكمال مجلس الإدارة وتم فتح اللجان أمام الاعضاء للإدلاء بأصواتهم بداية من التاسعة صباح اليوم الجمعة ويتم غلق اللجان فى السابعة مساءا، يليها فرز الأصوات وإعلان النتيجة ثم دعوة أعضاء الجمعية العمومية للانعقاد.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور والادلاء بأصواتهم 10117 عضو، من أصل 13217 عضو عامل من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدم للترشح لشغل مقعد مجلس إدارة فوق السن عضوين فقط من أعضاء الجمعية العمومية بالنادى.

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة

 

خلال التصويت
خلال التصويت

 

خلال المتابعة
خلال المتابعة

 

سير العمل باللجان الفرعية
سير العمل باللجان الفرعية

 

سير عملية التصويت بنادي بنها الرياضي
سير عملية التصويت بنادي بنها الرياضي

 

متابعة الانتخابات بنادي بنها الرياضي
متابعة الانتخابات بنادي بنها الرياضي

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