وقف أعمال بناء مخالف بنطاق حى المنتزة أول بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

شن حى المنتزة أول فى الإسكندرية، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

كلف اللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزة أول، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أي أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم ، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفى هذا الصدد، قامت وحدة الإزالة بحي المنتزة أول، بوقف وتنفيذ أعمال بناء مخالف بعزبة العجارى و فك شدة معده للصب ، وتم التحفظ علي الادوات المستخدمة في أعمال البناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.