اليوم السابع
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الجمعة، 28 أكتوبر 2022 12:33 م
أكرم القصاص
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وزير التجارة الجزائرى: الأوضاع الدولية الراهنة تلزم العرب للعمل ككتلة واحدة

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 12:12 م
وزير التجارة الجزائرى: الأوضاع الدولية الراهنة تلزم العرب للعمل ككتلة واحدة القمة العربية بالجزائر
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

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قال وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، إن انعقاد الدورة الحالية من القمة العربية بالجزائر في ظل المستجدات الدولية والإقليمية يلزم على العالم العربي العمل ككتلة واحدة في المجال الاقتصادي، وتعزيز العمل العربي المشترك.
 
وأضاف، خلال كلمته أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المنعقد بالجزائر اليوم الجمعة، ان بلاده تتطلع إلى إزالة كافة المعوقات أمام تعزيز تبادل التجارى، لتحقيق الأهداف المرتبطة بتاسيس الاتحاد الجمركي وصولا إلى السوق العربية المشتركة.
 
وأضاف انه من الضرورى العمل على بناء تكتب اقتصادى قوى خلال المرحلة المقبلة، عبر تنويع الانتاج، وتبادل الخبرات وذلك لحماية حقوق الشعوب العربية في تحقيق التنمية الاقتصادية، في ظل الانعكاسات المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على حياة المواطن العربي. 
 
وأكد على حرص الجزائر على تطوير التعاون العربي المشترك في المجال الاقتصادى والاجتماعي، معتبرا أن القمة فرصة سانحة لتحقيق أكبر قدر من التوافق في هذا الإطار. 

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