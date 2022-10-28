وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يتفقدان توزيع 2 طن من لحوم الصكوك

كتب على عبد الرحمن

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، توزيع 2 طن من لحوم الأوقاف، بحضور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، واللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والشيخ عبد الخالق العطيفى وكيل المديرية، ومحمد أبو الحجاج مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، وعدد من النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن الحماية الاجتماعية، حيث أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة "حق الوطن"، والتى سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التى توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون مائتى طن لحوم، توزع على مائتى ألف أسرة شهريًّا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وخلال تفقد سيارات اللحوم أشار وزير الأوقاف إلى أن هذه اللحوم تأتى ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس، والتى أعلن عنها رئيس الوزراء، مؤكدًا أن هذا أوان التراحم والتكافل بين جميع أبناء المجتمع، وقامت وزارة الأوقاف بمضاعفة كميات اللحوم التى توزع شهريًّا، من مائة طن إلى مائتى طن شهريًا لمئتى ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.