ننشر أسماء الفائزين فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

كتب أمين صالح

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد النتائج النهائية للمرشحين على انتخابات الهيئة العليا بحزب الوفد.

وفاز وفقا لأعلى الأصوات كلا من الحسين ياسين أنور بهادر وعمر عاطف وإيهاب عبد العظيم وكاظم فاضل ومحمد فؤاد بدراوى واحمد أنيس سراج الدين وحمادة بكر ومحمد الفقى وأميمة عوض.

كما فاز كل من جمال شحاته ومحمد عبد العليم داوود وياسر العبد وحسين منصور وهانى أباظة وهانى سرى الدين ومحمد بركات وطارق سباق ومحمد عبد الجواد فايد وعمر عبد الجواد ومحمد فؤاد وعلى شعيب والسيد الصاوى.

بالإضافة إلى إبراهيم عبد الباقى وعباس حزين وحاتم رسلان ومحمود سلام ومحمد حلمى سويلم وخالد قنديل وابتهال الفلاح ومحمد الأتربى وصابر عطا وأشرف على الدين وعادل التونى وياسر حسان وجمال بلال ومحمود طايع وصفوت عبد الحميد وعبد العظيم الباسل وعبد العزيز النحاس وأمل رمزى ومحمد الصياد وسليمان وهدان ومصطفى رسلان ومحمد حافظ الزاهد وعصام الصباحى وطارق تهامى ومحمد مدينة وسيد عيد وأحمد شريف.

وفيما يتعلق بأعضاء السكرتارية الوفدية فقد فاز كل من أمنية رمزى وزياد الخياط وعرفات حشيش ومحمد أرنب وإيهاب محروس.