نجاة طفل من الموت بعد اصطدام قطار بتوك توك في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

نجا طفل مت الموت، بعد اصطدام قطار بتوك توك يقوده في العياط، وأشارت تحريات رجال المباحث أن الطفل أثناء عبوره السكة الحديد، فوجىء باقتراب القطار، فأسرع لمغادرته ليصطدم بالتوك توك، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اصطدام قطار بتوك توك في العياط.

بإجراء التحريات تبين أن طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، أثناء قيادته توك توك وعبوره السكة الحديد، فوجىء بقدوم القطار، فأسرع لمغادرته، واصطدم القطار بالتوك توك.

بسؤال الطفل أيد صحة التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.