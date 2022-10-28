"مياه المنوفية": تدريب الكيميائيين الجدد على أسس تنقية المياه

المنوفية - فريق المحافظات

أكد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالشركة فى مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى وصقل مهارات العاملين ضمن خطة التدريب الداخلى بالشركة.

وذكر، تم تنفيذ دورة تدريبية عن أسس تنقية المياه لتدريب الكيميائيين الجدد عن طرق تنقيه المياه السطحية ومكونات محطة تنقيه المياه السطحية وطرق تنقية المياه الجوفية.

وأضاف، أن الخطة التدريبية شملت تدريب العاملين بمراكز خدمة العملاء للتعرف على الخدمات التعاقدية لتوصيل مياه الشرب والدورة المستندية لتوصيل الطلب والتعرف على عمل جميع انواع المقايسات (مقايسة بدل عداد مسروق-مقايسة تغيير نوع الوصله مقايسة فحص العداد) وأيضًا التعرف على المهام الاساسية للهندسات والبنود الرئيسية لاحتساب المقايسات الرئيسية.

وقال إنه تم تنفيذ دورة المسار الوظيفى عن أساسيات تشغيل محطات الصرف للتعرف على منظومة الصرف الصحى المتكاملة وشبكة خطوط مواسير الانحدار وانواع المواسير المستخدمة فى شبكات الصرف الصحى ومكونات نظام تجميع الصرف الصحى والمواد المستخدمة فى محطات الرفع ومكونات محطات الرفع وإجراءات التشغيل القياسى للشفاط النافورى وايضا الكباش والمهام المطلوبة من مسؤولى التشغيل.

وشهد، مركز التدريب تنفيذ دورات تدريبية عن اجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات والهدف منها هو التعرف على اجهزة قياس المؤشرات القياسية واجهزة قياس الخواص الفيزيائية والخصائص الطبيعية والكيماوية وأنواع المحطات وطرق التنقية وأنواع المحابس والمواسير وكذلك دورة المسار الوظيفى عن مشاكل التشغيل للتعرف على مشاكل التشغيل بالمآخذ والخطوات الواجب مراعاتها عند التشغيل ومشاكل التشغيل فى المروقات.

كما تم تدريب العاملين على إجراء العمليات الحسابية باستخدام برنامج الإكسل وعمل رسومات بيانية توضح النتائج باستخدام نموذج لتقرير ما وكيفية طباعة التقارير بشكل واضح بناء على حسابات دقيقة والقدرة على تحويل النظام الورقى بالإدارات إلى نظام إلكترونى باستخدام برنامج الإكسل.