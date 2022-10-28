مكتبة الإسكندرية تنظم عددا من الفعاليات والندوات خلال الأسبوع المقبل

الاسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية عددا من الفعاليات خلال الأسبوع المقبل، من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر، وهى كالتالى: الأحد الموافق 30 أكتوبر 2022 ، تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة "من هنا نبدأ" والتي سيلقيها عمرو عبدالسلام، المحاضر والباحث في إدارة المهارات، وذلك يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر في تمام الساعة 10:00 صباحاً بالمسرح الكبير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تأتي تلك المحاضرة في ظل الحرص الدائم لمكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة الطفل على التوعية المجتمعية للآباء والأمهات، وتوجيههم لمعرفة كيفية التعامل مع أبنائهم وزرع كل ما هو قيِّم في نفوسهم، كما تركز محاور المحاضرة التدريبية حول عناصر مهمة للأسرة والمجتمع، ما يؤثر بالإيجاب على تكوين أسر تستطيع أن تواجه صعوبات التربية؛ وذلك لخلق جيل سليم خالي من العقد والمشاكل. ولذلك سيتم تسليط الضوء على فن قيادة الذات وتطويرها من خلال معرفة مراحل صناعة الأهداف، وتحقيق التوازن الفعال في جوانب الحياة، وتتناول المحاضرة أيضًا أهمية التعامل مع العقبات وإدارة الأزمات وحل المشكلات، وفن إدارة العُمر والوقت بشكل جيد ومنظم، بالإضافة إلى غرس القدرة على التعبير عن الأفكار وتسويقها من خلال تعلم فن الأقناع وإدارة الحوار والتواصل الفعَّال.

الاثنين الموافق 31 أكتوبر 2022،تنظم مكتبة الإسكندرية، تغطية حفل إهداء وثائق رسم الخراط البرتغالية إلى مكتبة الإسكندرية، وذلك يوم الاثنين الموافق 31 أكتوبر 2022 فى تمام الساعة 1:30 ظهراً بالشراع الخامس بمبني مكتبة الإسكندرية الرئيسي.

يشهد الحفل حضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والسيدة مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بالقاهرة، والسيدة ماريا كورديرو؛ مديرة مكتبة البرتغال الوطنية.

الثلاثاء والأربعاء 1-2 نوفمبر 2022 ، تنظم مكتبة الإسكندرية، تغطية مؤتمر "عام المجتمع المدني: التنمية والشراكة في الجمهورية الجديدة" المُقرر عقده يومي الثلاثاء والأربعاء 1-2 نوفمبر 2022، علماً بأنه سيتم افتتاح المؤتمر في تمام الساعة 2:30 مساء يوم الثلاثاء 1 نوفمبر بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

يفتتح المؤتمر الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية بحضور كل من الدكتورة نيفين القباج؛ وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد البقلي؛ مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والدكتور طارق توفيق؛ نائب وزير الصحة لشئون السكان، بالإضافة إلي عدد من كبار المسئولين والمفكرين والمثقفين.

الخميس الموافق 3 نوفمبر 2022 ، تنظم مكتبة الإسكندرية تغطية ورش عمل ومسابقة لتعليم طلبة المدارس الفرانكفونية مبادئ النقد السينمائي وذلك يوم الخميس الموافق 2022 في تمام الساعة 1:00 ظهراً بقاعة الأوديتوريوم بمدخل مبني مكتبة الإسكندرية الرئيسي.

تنظم المكتبة تلك الورش بالتعاون مع المركز المتوسطي للتواصل الصوتي والمرئي (CMCA) بمرسيليا الذي يقوم من خلال لجنة تحكيم باختيار ثلاثة أفلام تناقش قضايا منطقة حوض البحر المتوسط، حيث يقوم الطلبة بمشاهدة هذه الأفلام والتصويت لأفضل فيلم من وجهة نظرهم، والذي بدوره يحصل على الجائزة خلال مهرجان سينما دول حوض البحر المتوسط الذي يُعقد بمرسيليا في الفترة من 5 إلى 10 ديسمبر 2022.

وبعد عرض كل فيلم، تتم مناقشة نقدية باللغة الفرنسية بين الطلبة المشاركين من المرحلة الثانوية بالمدارس الفرانكفونية، ولجنة تحكيم متخصصة في النقد السينمائي المكونة من فاليري جيربو؛ رئيسة المركز المتوسطي والمفوضة من المهرجان، والدكتورة مروة الصحن؛ مدير مركز الأنشطة الفرانكفونية والمتخصصة في التوثيق والأرشيف السينمائي، ويوسف عساف؛ المتخصص في السينما والصوتيات، وبناءً على مستوى مشاركة الطلبة بالأفكار وطرح الإشكاليات الخاصة ومضمون كل فيلم، تقوم لجنة التحكيم باختيار أفضل الطلبة للفوز بحضور فعاليات المهرجانات السينمائية المحلية والدولية على سبيل المثال مهرجان سينما دول حوض البحر المتوسط بفرنسا، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية، ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ومهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وبانوراما الفيلم الأوروبي بسينما زاوية، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة وغيرهم.

تهدف تلك الورش لتعزيز معرفة الطلبة بأهمية الفن السابع وصناعة السينما، والتعرف على القضايا المطروحة في الأفلام التسجيلية الخاصة بحوض البحر المتوسط، هذا بالإضافة إلى ممارسة اللغة الفرنسية والتعرف على محافظات مصر المختلفة والمشاركة في تنظيم وحضور مهرجانات على المستوى المحلي والدولي وغيرها من المهارات التي يكتسبها الطلبة من هذه التجربة المثمرة.

جدير بالذكر أن من ضمن المشاركين الداعمين للورش: قنصلية فرنسا العامة في الإسكندرية، والمدارس الفرانكفونية من المحافظات المختلفة، وإدارة المهرجانات، والمكتبات، وقصور الثقافة.