محافظ القليوبية يحيل مسئولى النظافة بالخصوص إلى التحقيق لتقاعسهم فى العمل

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية للاطمئنان على سير أعمال إزالة الإشغالات ورفع مستوى النظافة بمدينة الخصوص وحى شرق شبرا الخيمة، وذلك فى إطار الحفاظ على المظهر الجمالى لكافة المناطق وعدم إعاقة حركة المرور والمارة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات ومتابعة اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

وقام المحافظ بالمرور على عدد من المحاور الهامة والحيوية والشوارع الرئيسية والفرعية، للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ومنها محور الخصوص بالكامل بنطاق الخصوص وحى شرق شبرا الخيمة، وشارع ترعة الإسماعيلية بنطاق الخصوص، وطريق شركات البترول بحى شرق شبرا الخيمة، وشارع الكابلات.

ووجه "المحافظ"، نائب رئيس مدينة الخصوص برفع كافة تجمعات القمامة أعلى الطريق الدائرى وضرورة وضع حاويات أمام المنازل لعدم إلقائهم بالقمامة على الطريق، بالإضافة إلى تنظيف الجزيرة الفاصلة بين طلعة الدائرى اتجاه الخصوص ونزلة الخصوص اتجاه الدائري، والاهتمام بالإشراف ومتابعة عمال النظافة وتوجيههم باستمرار لتحسين النظافة وعدم تواجد أى تراكمات للقمامة داخل المدينة ككل.

وخلال الجولة أصدر محافظ القليوبية قرارًا بتحويل جميع مسؤولى النظافة بمدينة الخصوص للتحقيق الفورى لتقاعسهم فى العمل، مُشيراً إلى عدم تهاونه فى محاسبة المقصرين فى عملهم على مستوى المحافظة.

كما كلَّف رئيس مدينة شبرا الخيمة ورئيس حى شرق شبرا الخيمة بالإشراف على تسوية المنطقة الجانبية لمحور الخصوص بنطاق حى شرق خلف شركات البترول ورفع كافة تراكمات البناء أو القمامه بتلك المنطقة، علاوة على تسوية المنطقة الجانبية لشارع الكابلات بحى شرق شبرا الخيمة، مع ضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات بمدينة شبرا الخيمة وأحيائها لعدم إعاقة حركة المرور والمُشاه وللحفاظ على المظهر العام، وإستمرار المتابعة الدائمة لجميع المحاور المرورية وجميع الشوارع الرئيسية والفرعية.

كما تفقد صباح اليوم الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، بناء على تعليمات محافظ القليوبية المحطة الوسيطة بالخصوص لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من رفع التراكمات وجاهزية المعدات بالاضافة إلى متابعة أعمال رفع الاشغالات والمخلفات بنطاق مدينتى شبرا الخيمة والخصوص بمشاركة معدات وسيارات مراكز ومدن المحافظة.

وفى السياق ذاته أشار "الهجان"، إلى استمرار المحافظة وكافة الجهات المعنية فى رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة من خلال تحسين مستوى النظافة والقضاء على ظاهرة إشغال الطرق العامة بالباعة الجائلين على مستوى المحافظة، وتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة، والعمل بكل جدية على رفع مستوى النظافة وتنظيم ورديات عمل منظمة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بشكل دورى لمنع تراكمها، مؤكداً متابعته الشخصية المستمرة لهذا الملف، نظراً لأهميته فى الحفاظ على المستوى الحضاري، وما يتم إنجازه من مشروعات قومية وخدمية لصالح مواطنى القليوبية.

جاءت الجولة بحضور كل من المهندس هيثم الدسوقى رئيس مدينة شبرا الخيمه، واللواء خالد فوزى رئيس حى شرق شبرا الخيمة، وحنفى موسى نائب رئيس مدينة الخصوص.



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