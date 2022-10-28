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محافظ الجيزة: 12 بحيرة تجميع مياه الأمطار بالصف وأطفيح بتكلفة نصف مليار جنيه

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 11:32 ص
محافظ الجيزة: 12 بحيرة تجميع مياه الأمطار بالصف وأطفيح بتكلفة نصف مليار جنيه محافظ الجيزة خلال الاجتماع
كتبت - مرام محمد

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال ومتابعة الأسعار للتصدى إلى جشع بعض التجار إلى جانب التوسع فى توفير العديد من المنافذ السلعية الحضارية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع كافه الجهات المعنية، ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات ومخالفات بناء وإزالتها على الفور وفرض هيبه الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات، لافتا إلى أن محافظة الجيزة قامت بإصدار الآلاف من تراخيص البناء لمواطنين بالقرى خلال العام الجارى للتيسير على المواطنين.

جاءت تصريحات المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور جميع القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والإدارات المعنية والذى أكد خلاله على الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة الفورية إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها لافتا أن تقييم كل مسئول من رضاء المواطن عن مستوى الخدمات المقدمة له موجها الإدارة العامة للشئون القانونية بالتحقيق مع المعنيين فى حال التقصير فى الرد على الشكاوى الواردة بمنظومة الشكاوى الحكومية وذلك خلال المدة المحددة.

وشهد المجلس التنفيذى استعراض مواقع بالوعات صرف المطر المنفذة على الطبيعة بالشوارع الرئيسية وقد كلف المحافظ شركه مياه الشرب والصرف الصحى برصد الشوارع التى فى حاجة إلى بالوعات صرف أمطار إضافية لدعمها دون الإضرار بنتائج أعمال التطوير التى شهدتها العديد من قطاعات المحافظة خلال الفترة الماضية، لافتا أنه جارى تدعيم الأحياء والمراكز والمدن بعدد إضافى من سيارات شفط المياه من الشوارع لمجابهة مياه الأمطار.

وشدد محافظ الجيزة، على القيام دوريا بأعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار للتعامل الفورى مع أية إضطرابات جوية خلال موسم الشتاء الى جانب المراجعة الدورية لحاله أعمدة الانارة وتغطية أى كابلات ومصادر كهربائية مع إزالة الوصلات العشوائية حفاظا على السلامه العامة للمواطنين.

ووجه محافظ الجيزة الشكر إلى جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الاسكان و شركة مياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الموارد المائية والرى والإدارة العامة للمرور بالجيزة و الحماية المدنية للجهود المبذولة وتكاتف الجميع مما أدى إلى سرعة إزالة أثار مياه الأمطار، لافتا أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بتنفيذ 12 بحيرة لتجميع مياه الأمطار بمركزى الصف وأطفيح بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه ساهمت بشكل كبير فى استيعاب كميات الأمطار والسيول التى شهدتها تلك المراكز خلال موجة الأمطار الأخيرة.

ووجه اللواء أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور الدورى على جميع المدارس بشكل دورى مع التأكيد على مدير مديرية التربية والتعليم بالتنبيه على مديرى الإدارات التعليمية بالمرور الميدانى على جميع المدارس الموجوده فى نطاق مسئوليته ومنع أى مظاهر للإهمال وإزالة أى معوقات. 

كما جدد المحافظ تكليفاته إلى رؤساء الأحياء والمراكز بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ومراجعة أعمدة الإنارة ورفع أى مخلفات أولا بأول.


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