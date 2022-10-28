عون يلتقى وفدا قبرصيا لبحث ترسيم الحدود البحرية بين البلدين

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أفاد مراسل RT في لبنان، بأن الرئيس اللبناني ميشال عون يلتقي في هذه الأثناء وفدا قبرصيا لبحث موضوع ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وقال السفير القبرصي في لبنان بعد لقائه عون في قصر بعبدا: "لا مشكلة يصعب حلّها بين لبنان وقبرص، ومسألة ترسيم الحدود ليست بهذه الصعوبة".

بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، الياس بو صعب إن "الاجتماع جامع وسريع ومنتج ناقش النقاط التي كانت عالقة بين لبنان وقبرص حول الترسيم"، مبينا أن "الوفد القبرصي سيجتمع مع وزير الاشغال، وسيُعمل على إيجاد حلّ للنقاط التي فيها اختلاف بالآراء، والتعاون مع قبرص ليس كالتعاون مع دولة عدوة، وهذا ما يسرع العمل".

وحرك عون، في الأيام الأخيرة من عهده الذي ينتهي في 31 أكتوبر، ملف ترسيم الحدود البحرية مع سوريا وقبرص. وكان من المقرر أن يزور وفد لبناني سوريا يوم الأربعاء الماضي، إلا أن السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أعلن أن "هناك لبسا حول موضوع الوفد اللبناني الذي كان سيزور دمشق"، مبينا أن "الموعد أعلن من لبنان قبل مناقشته مع سوريا".

ويوم أمس الخميس، وقع الرئيس عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد (كل على انفراد)، نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، دون حضور مراسم التوقيع.