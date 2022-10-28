عودة المياة لمدينة المستقبل بالإسماعيلية بعد إصلاح الكسر المفاجئ

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أعمال الإصلاح التي تجري بمدينة المستقبل منذ الأمس لإصلاح الكسر المفاجيء بخط مياه الشرب 600مم، ووجه بتوفير سيارات لنقل المياه للمواطنين في عدة أماكن كما وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال تخفيفًا على المواطنين.

وأعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، صباح اليوم، الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه الشرب 600مم بمدينة المستقبل في الإسماعيلية، وإعادة ضخ المياه ووصولها إلى جميع المناطق بمدينة المستقبل.

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه تم التحرك الفوري والسريع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصلاح الكسر المفاجىء نتيجة زيادة الضغوط، وأدى إلى انقطاع المياه عن مدينة المستقبل، وتكوين الفرق الفنية من مهندسين وفنيين وتسخير كافة الإمكانيات بالشركة من سيارات ومعدات على مدار الساعات الماضية، ومواصلة العمل على مدار الساعة دون انقطاع، وتم التعامل مع الموقف بكل دقة وسرعة.

وأضاف، أنه تخفيفًا على المواطنين وعدم تأثرهم بانقطاع الخدمة لفترات طويل، فقد قامت الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب بالمدينة لسد احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشار رئيس الشركة إلى الجهود المبذولة من أجل الانتهاء من أعمال الإصلاح في وقت قياسي وعودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع، مؤكدًا أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240 ، وكذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".