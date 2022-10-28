عاطل وابنه يعترفان بالاتجار بالحشيش والبانجو فى كرداسة.. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف تاجر مواد مخدرة ونجله، تم ضبطهما لاتهامهما بحيازة كمية من مخدري الحشيش، والبانجو وسلاج ناري في كرداسة، أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنهما اعتادا الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائهما في كرداسة، والمناطق المحيطة بها، حيث يتواصلان مع عملائهما هاتفيا، لتحديد أماكن اللقاء وتسليم الكمية المتفق عليها.

وأضاف المتهمان أنهما حولا مسكنهما إلى مخزن للمواد المخدرة، تمهيدا لترويجها عقب التواصل مع عملائهما، وأرشدا عن مصدر الحصول عليها، كما اعترفا أن السلاح الناري المضبوط بحوزة أحدهما، وهو عبارة عن فرد خرطوش، وعدد من الطلقات، بقصد الدفاع.

وتم ضبط المتهمين بعد ورود معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تشير إلى تورط عاطل ونجله، في الاتجار بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين لهما، تمكن رجال المباحث من ضبطهما بإحدى القرى في كرداسة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر البانجو - فرد خرطوش - عدد من الطلقات - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.