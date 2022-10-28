ضبط 1797 قضية تموينية متنوعة فى حملات تموينية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط (1797) قضية تموينية متنوعة من بينها، وضبط (505) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات (49,010 طن دقيق أبيض "عينى" - 75,550 طن " أرز – سكر – مكرونة – ملح – زيت – أسمدة – أعلاف" – 9600 عبوة "بسكويت" – 18125 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (723) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (3 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى - عينى" – 240 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 176 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 104 قضية توقف عن الإنتاج – 200 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (1,150 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى"- 2,250 طن دقيق بلدى مدعم "عينى").

وكذا ضبط (16) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (9 طن دقيق بلدى "عينى" - 5,142 طن "سكر تموينى مُدعم" - 16885 لتر مواد بترولية – 350 إسطوانة بوتاجاز – 168 عبوة زيت تموينى) بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (142,102 طن "مستندى – عينى") عبارة عن (1,150 طن دقيق بلدى "مستندى" – 11,250 طن دقيق بلدى "عينى" – 49,010 طن دقيق أبيض "عينى" – 5,142 طن "سكر تموينى" مدعم –75,550 طن "أرز - سكر – مكرونة – ملح – زيت – نشا - لحوم – أسمدة أعلاف").

كما تم ضبط (9600 عبوة "بسكويت"- 16885 لتر مواد بترولية - 18125 عبوة سجائر – 350 إسطوانة بوتاجاز – 168 عبوة "زيت تموينى") كان أبرزها الآتى:

ضبط (12,36 طن "أرز أبيض - زيت طعام – سكر حر – مكرونة") بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (10 طن "دقيق أبيض عينى") معبأ داخل شكائر بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخبز سياحى) بمحافظة القاهرة، و ضبط (2,2 طن "دقيق أبيض عينى" – 9,8 طن "مكرونة – سكر حر") بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وضبط (قائد سيارة) حال سيره بمحافظة الدقهلية ، محملة بكمية قدرها (9 طن دقيق بلدى عينى مدعم) مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة القاهرة ، لتجميعه (10000 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين 92") للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (26) قضية بمضبوطات بلغت (298,134 طن "أرز شعير").

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (3) قضايا بمضبوطات بلغت ( 73 قطعة "10 قطعة صوتية – 32 قطعة ضوئية – 31 قطعة ملصق").

كما تم ضبط (3,25 طن "دهون بقرية مجمدة – لحوم مجمدة ") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وضبط (3,15 طن "رنجة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وضبط (132,5 طن "مخللات") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والقوام والرائحة "منتج نهائى" (50 كيلو جرام صودا كاوية) غير صالحة للإستهلاك الآدمى ومخصصة لأغراض الصناعة ومحظور إستخدامها فى الأغراض الغذائية "مستلزمات إنتاج"، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط (23600 قطعة "مستلزمات طبية – شرائط سكر – شكاكات – قفاظ طبى – مسحة كحولية" ) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالأسواق ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المديرة المسئولة عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

وأسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط (41) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (22954 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).