ضبط عدد من المخالفات خلال حملة تموينية على مدينة السنبلاوين بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالدقهلية، اليوم الجمعة، حملة تفتيشية مكبرة، استهدفت عددا من المخابز والأسواق داخل مدينة السنبلاوين.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وعبد الوهاب عبد الرحيم وكيل المديرية، باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز ومدى جودة الخبز المعروض للمواطنين.

وشارك فى الحملة، على حسن مدير عام شئون التجارة والرقابة بالمديرية، وعضوية محمد عبد المنعم من مأمورى الضبط القضائى بإدارة تموين السنبلاوين.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير عدد 2 محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 2 محضر نقص وزن، 2 محضر تصرف فى 3 شكائر دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جراما.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والتشديد على استمرار الحملات الرقابية لضبط المخالفين.