ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم فى سوهاج

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط موظف بشركة الكهرباء، بتهمة النصب على المواطنين، بعد أن أوهمهم بقدرته على تعيين أبنائهم في القطاع الحكومى، تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ( 6 أشخاص) بتضررهم من (موظف بشركة الكهرباء- مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على تدبير فرص عمل لهم بإحدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقىة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على إلحاقهم بوظائف حكومية زاعماً علاقاته الوطيدة ببعض المسئولين بجهة عمله وتمكن من خلال ذلك من النصب على المُبلغين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها (600) ألف جنيه بزعم قدرته على تدبير فرص عمل لهم "على خلاف الحقيقة" إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.