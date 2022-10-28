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شخص يقتحم منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكى ويعتدى على زوجها بعنف

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 03:39 م
شخص يقتحم منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكى ويعتدى على زوجها بعنف نانسي بيلوسي
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن زوج نانسي بيلوسي، تعرض لاعتداء عنيف على يد شخص اقتحم منزلهما فى كاليفورنيا، وتم نقله إلى المستشفى.
 
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فقد قال درو هاميل، المتحدث باسم نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إنه "في وقت مبكر من صباح اليوم، اقتحم مهاجم منزل بيلوسي في سان فرانسيسكو واعتدى بعنف على السيد بيلوسي". وأضاف: "الجاني محتجز ودوافع الهجوم قيد التحقيق".
 
وتابع المتحدث باسم نانسي بيلوسي بالقول إنه "تم نقل السيد بيلوسي إلى المستشفى، حيث يتلقى رعاية طبية ممتازة ومن المتوقع أن يتعافى تمامًا".
 
وأشار هاميل إلى أن نانسي بيلوسي لم تكن في سان فرانسيسكو في ذلك الوقت. وأضاف أن نانسي بيلوسي وأسرتها "ممتنون للمستجيبين الأوائل والمهنيين الطبيين المعنيين، ويطلبون الخصوصية في هذا الوقت".

 


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