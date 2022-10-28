شخص يقتحم منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكى ويعتدى على زوجها بعنف

أعلن مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن زوج نانسي بيلوسي، تعرض لاعتداء عنيف على يد شخص اقتحم منزلهما فى كاليفورنيا، وتم نقله إلى المستشفى.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فقد قال درو هاميل، المتحدث باسم نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إنه "في وقت مبكر من صباح اليوم، اقتحم مهاجم منزل بيلوسي في سان فرانسيسكو واعتدى بعنف على السيد بيلوسي". وأضاف: "الجاني محتجز ودوافع الهجوم قيد التحقيق".