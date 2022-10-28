شاهد "الوجة المبتسم" على القمر الليلة.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

رصد هلال القمر مساء اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 سيكون مميزا حيث ستبدو أحد تضاريس سطحة مثل "الوجه المبتسم" عند رؤيتها من خلال التلسكوب أو كاميرا مزودة بعدسة تكبير.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه فى مثل هذا الوقت بداية الشهر القمرى يمكن رصد منطقة على سطح القمر تسمى (بحر الشدائد) دائرية الشكل وداكنة تبدو كوجه مبتسم عندما تمر أشعة الشمس فوق تلك المنطقة حيث تضئ الحافة المتقوسة التى تشبه (الفم) وتضئ أسفل الفوهتين (العينين) وتخترق السهول القمرية.

وأوضح التقرير: هذا المنظر للوجه المبتسم سوف يتكرر من جديد مطلع شهر رجب المقبل وفى بقية شهور السنة.