وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية -وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية- إن "الصاروخين الباليستيين قصيري المدى أُطلقا من منطقة تونجتشون بإقليم كانجوون على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، بعد أربعة أيام من إطلاق البلدين طلقات تحذيرية قبالة الساحل الغربي وسط التوتر المتصاعد".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي حذر، أمس، من أن العالم يحبس أنفاسه قبل تجربة نووية محتملة لكوريا الشمالية ستكون تأكيدا جديدا على أن برنامج بيونج يانج النووي يتقدم بكامل طاقته.