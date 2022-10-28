سارة عصام طالبة بدرجة فنانة فى كفر الشيخ.. تهتم برسم التفاصيل

كفر الشيخ- محمد سليمان

بزغت موهبة الرسم لديها منذ الطفولة وشجعتها أسرتها عندما رأت موهبتها، منذ كانت في السادسة من عمرها، تحاول تمسك بالقلم وتشبع هوايتها، فى البداية كانت مجرد رسومات تعبرعن طفلة تهوى الرسم، وبمرور السنوات بدأت تتفجر فى الطفلة موهبة الفنان، وعندما كانت بالصف السادس الابتدائى، شاركت في العديد من المسابقات، حتى التحقت بالصف الأول الثانوى، كرمها منذ أيام قلائل محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

قالت سارة عصام سعفان، الطالبة بالصف الأول الثانوي بمدرسة الإبراهيمية بإدارة غرب كفر الشيخ، إنها تهوى الرسم منذ صغرها، ووالدتها اكتشفت موهبتها، فساعدتها بشراء أدوات الرسم، وكانت تجلس معها لتشجعها، لترسم الأشخاص والرسومات المعبرة عن الطبيعة وغيرها من الرسومات إضافة إلى رسوم ديجيتال.

وأكدت سارة سعفان، أنها تتمنى أن تكون طبيبة، تقدم خدماتها للمرضى وخاصة الفقراء، وفي نفس الوقت تمارس موهبتها التي تحرص عليها، خاصة أنها تتميز في التعامل مع الحاسب الآلي، ودائما ما تركز في رسوماتها على التفاصيل والأبعاد، والتعبير عن القصص والأحداث بالرسومات، الرسم بالنسبة لها تعبير عن المواقف والأحداث.

وقالت سارة إنها تتوجه بالشكر لوالدها ووالدتها، لتوفيرها لها كل احتياجاتها، وخاصة والدتها التي تشجعها، وتصاحبها كلما شاركت في مسابقة من المسابقات، كما تتوجه بالشكر إلى الدكتورة داليا عليبة، مدير مركز الإبداع، ومصطفى عراقي، بمركز الإبداع، لمساعدتها في تنمية موهبتها.

وقال مصطفى العراقي، نائب مدير مركز الإبداع التابع لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تتميز سارة برسمها بالقلم الرصاص وتحرص على النسب والأبعاد لكل صورة، وتحرص على إظهار الجزئيات، وتهتم بتصميمات الكومبيوتر، وتعبر عن الاحداث بالصور، مؤكداً أن لها مستقبلا كبيرا في هذا المجال، خاصة الرسومات المعبرة عن القصص والاشعار.

وأضاف العراقى أن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، كرم الطالبة الموهوبة سارة عصام سعفان بالصف الأول الثانوي بمدرسة الإبراهيمية التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، لإبداعها في مجال الرسم، وعرضت على أعمالها خلال تكريمها من قبل وكيل الوزارة، وشرحت للمحتوى الفكري الذي يكتنف تلك الأعمال والتي تميزت بدقة تفاصيلها وعمق الفكرة بها، وكرمها بشهادة شكر وتقدير لها، محفزا إياها إلى ضرورة الإستمرار في تنمية تلك الموهبة وحصد مراكز بها في المنافسات على مستوى الجمهورية، كما قدم الشكر ل داليا عليبة، مديرة مركز الإبداع، ومصطفى العراقي لدورهما في اكتشاف ومساندة تلك الموهبة.



ايبداعات ورسوم الطالبة



ايناء ماء رسمه لساره عصام



تعدد الرسومات لسارة



تعدد رسومات ساره



جانب من رسمه لشاب



رسمة لوردة



رسمه تبرز عضلات رجل



رسمه تدل عل النظر للماضي



رسمه تدل على حزن امة



رسمه تدل على رجل



رسمه تعبر عن الطعانات التي تتلقاها الفتاة في حياتها



رسمه لإمة



رسمه لشاب_1



رسمه لشباب_1



رسمه لطفل ط



رسمه لفتاة_2



رسمه معبره لشباب



رسومة لسارة عصام



لرسمه لشاب من العصور الوسطى