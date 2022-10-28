رئيس وزراء إيطاليا تعلن مشاركتها فى قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ

فاطمة شوقى

أعلنت رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عزمها المشاركة في قمة الأمم المتحدة الـ27 للمناخ "كوب27" المزمع عقدها في 6 نوفمبر المقبل في شرم الشيخ، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

وبحسب ما ورد من مجلس الوزراء الإيطالي، سوف تتوجه ميلوني إلى شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر، حيث تشارك في قمة رؤساء الدول والحكومات في كوب 27 التي ترأسها مصر هذا العام، في أول رحلة خارجية لها منذ توليها رئاسة الحكومة الإيطالية في 21 أكتوبر الجارى.

ومن المقرر أن تشارك ميلونى زعيمة حزب "فراتيللي ديتاليا" اليمينى الإيطالى فى قمة مجموعة العشرين فى بالى بإندونيسيا في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر.

وفي 22 أكتوبر الجارى دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي ميلوني، في رسالة التهنئة التي قدمها لتوليها رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي، لحضور كوب27.

وقال الرئيس السيسي في رسالة موجهة إلى ميلوني، "أتطلع إلى مشاركتكم في قمة كوب 27 لمواصلة التأكيد على التزام بلدكم الصديق بالجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ وللتأكيد لنا جميعًا، بصفتنا قادة العالم، أن معالجة تغير المناخ والتغلب على آثاره تظل أولوية دولية قصوى، رغم الظروف السياسية الدقيقة التي يواجهها العالم اليوم".