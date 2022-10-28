توريد 16500 طن أرز شعير بمضارب القطاع العام فى دمياط

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت مديرية التموين في دمياط، عن توريد كميات من الأرز الشعير بلغت 16500 طن بالمضارب والشون الحكومية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتوفير الأرز بمخازن القطاع العام والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

كما أعلنت مديرية التموين أيضا عن تكثيف حملاتها لملاحقة محتكري السلع، والتى أسفرت عن ضبط 6 طن أرز بعدد من المضارب غير المرخصة، والتي كانت تستعد لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

ومن جانبها شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على ضرورة متابعة الموقف اولا بأول، لافتة إلى أهمية تجهيز الشون بالشكل الذي يضمن سلامة الحاصلات الزراعية، موضحة أن هناك متابعة دورية لنتائج حملات مديرية التموين لملاحقة انتشار احتكار السلع، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع المخالفين في الإطار الذي ينظمه القانون.