تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ2923 مستفيدة خلال قافلة مجانية بأبوتشت بقنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نجحت فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد 2923 سيدة، ضمن فعاليات القافلة الطبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التى تم تنظيمها فى قرى "سمهود والحبيلات الغربية والكرنك"، بمركز أبوتشت خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجارى، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف الداودي، أنه يتم تنظيم قوافل تنظيم الأسرة بشكل دورى فى قرى مبادرة حياة كريمة، بهدف الوصول إلى السيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، موجها الشكر للقائمين على تنفيذ القافلة على جهودهم، مؤكدا أن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية يتم تقديمها بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.