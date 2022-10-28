تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ2923 مستفيدة خلال قافلة مجانية بأبوتشت بقنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نجحت فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد 2923 سيدة، ضمن فعاليات القافلة الطبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التى تم تنظيمها فى قرى "سمهود والحبيلات الغربية والكرنك"، بمركز أبوتشت خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجارى، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأضاف الداودي، أنه يتم تنظيم قوافل تنظيم الأسرة بشكل دورى فى قرى مبادرة حياة كريمة، بهدف الوصول إلى السيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، موجها الشكر للقائمين على تنفيذ القافلة على جهودهم، مؤكدا أن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية يتم تقديمها بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.
وقال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أن إجمالي المنتفعات الجدد اللائي استفدن من خدمات الحملة وحصلن على وسائل تنظيم بلغ 527 سيده، فيما بلغ عدد المنتفعات المترددات 1506 سيده، حيث تم صرف حبوب أحادية لعدد 822 حالة، وحبوب مركبة لعدد 434 سيدة، وحقن أحادية لعدد 274 حالة، وإعطاء كبسولات تحت الجلد 201 حالة، وتركيب 154 لولب، وصرف حقن مركبة لـ 75 سيدة، بالإضافة إلى تقديم المشورة لـ 820 سيدة، وعمل 70 كشف أشعة تلفزيونية "سونار".
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