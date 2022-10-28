بدء اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة العربية على المستوى الوزارى بالجزائر

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

انطلقت، اليوم الجمعة، أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعى على المستوى الوزاري، وذلك بمركز المؤتمرات الدولى "عبد اللطيف رحال" بالعاصمة الجزائرية .

ويناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المطروحة على مائدة القمة العربية، موضحا أن هناك حوالى 20 بندا سيتم مناقشتها فى المجال الاقتصادى من قبل القادة العرب.

وأهم الموضوعات التى سيتم مناقشتها خلال الاجتماع مسألة منطقة التجارة الحرة، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية للأمن الغذائى، حيث تبقى صياغة مثل هذه الاستراتيجية فى ظل الظروف العالمية الراهنة بمثابة أولوية كبيرة.

ومن جانبها، قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن فلسطين طالما ما تكون أولوية في كافة البنود على كل المجالات سواء السياسية أو الاجتماعية أو الصحية أو الاقتصادية.

وأضافت أبو غزالة، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين أمس الخميس، إن موضوع منطقة التجارة الحرة العربية أحد الموضوعات التي تناولتها الجامعة العربية منذ فترة طويلة، حيث سيصدر مشروعات قرارات في هذا الشأن وليس مجرد توصيات.

وأوضحت أبو غزالة أن الدول العربية تتجه نحو العمل معا، حيث تبقى القمة المقبلة فرصة لتنفيذ العديد من القرارات التي من شأنها تحقيق التكامل الاقتصادى، لتصبح قمة التكامل ولم الشمل وكذلك قمة التفاؤل العربي.

وأضافت أنه خلال القمة سيتم مناقشة ما يحدث فى العالم، سواء ما يتعلق بأزمة أوكرانيا أو غيرها، في ظل تداعياتها على المنطقة العربية، كأزمة اللاجئين وأزمة الطاقة والغذاء، وهي الازمات التي ترتبط مباشرة بمنطقتنا.