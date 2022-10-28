اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أكتوبر 2022 06:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الوليد بن طلال يعلن أنه ثاني أكبر المساهمين فى تويتر بعد إيلون ماسك

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 06:05 م
الوليد بن طلال يعلن أنه ثاني أكبر المساهمين فى تويتر بعد إيلون ماسك الوليد بن طلال
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن شركة "المملكة القابضة" السعودية والمكتب الخاص لرئيس الشركة الأمير الوليد بن طلال، الجمعة، عن تحويل حصتهما في أسهم شركة "تويتر" إلى شركة "تويتر" الخاصة الجديدة بعد استحواذ إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" على تويتر.

 

وأفاد بيان نشره الوليد بن طلال، عبر حسابه على تويتر، بأنه تم إنهاء تحويل حصته وحصة شركته في أسهم تويتر التي "تبلغ قيمتها 7 مليارات ريال سعودي (1.8 مليار دولار أمريكي) إلى شركة تويتر الخاصة الجديدة".

 

وأضاف البيان أنه بذلك "تكون شركة المملكة القابضة والمكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال ثاني أكبر المساهمين بعد إيلون ماسك"، وتابع: "تتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية الاستثمار طويل الأجل التي تميزت بها شركة المملكة القابضة".

 

وفي تغريدته التي أرفق بها البيان، قال الوليد بن طلال موجها حديثه إلى إيلون ماسك: "صديقي العزيز، معا طوال الطريق".

 

ودخلت صفقة استحواذ ماسك على تويتر حيز التنفيذ، الخميس، بقيمة 44 مليار دولار، وأعلنت الشركة عن نيتها الخروج من تداول أسهمها في بورصة نيويورك.

 


الوليد بن طلال

تويتر

إيلون ماسك

اخبار تويتر



الموضوعات المتعلقة

ترامب يعبر عن سعادته لاستحواذ "ماسك" على تويتر ويؤكد: بات فى أيد أمينة"

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 03:40 م

الصحف العالمية: إيلون ماسك يسيطر على تويتر ويقيل كبار المسئولين التنفيذيين.. أكبر 5 شركات تكنولوجية تخسر 800 مليار دولار من قيمتها السوقية.. رئيسة وزراء إيطاليا تشارك فى Cop27.. أوروبا تحظر بيع سيارات الاحتراق

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:10 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. ماسك يسيطر على تويتر ويقيل كبار المسئولين التنفيذيين.. أوروبا تشهد نقصا بالديزل وزيت التدفئة.. رئيس العراق: تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أساسية لتجاوز الأزمات

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 12:14 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة