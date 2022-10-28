الوليد بن طلال يعلن أنه ثاني أكبر المساهمين فى تويتر بعد إيلون ماسك

وكالات

أعلن شركة "المملكة القابضة" السعودية والمكتب الخاص لرئيس الشركة الأمير الوليد بن طلال، الجمعة، عن تحويل حصتهما في أسهم شركة "تويتر" إلى شركة "تويتر" الخاصة الجديدة بعد استحواذ إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" على تويتر.

وأفاد بيان نشره الوليد بن طلال، عبر حسابه على تويتر، بأنه تم إنهاء تحويل حصته وحصة شركته في أسهم تويتر التي "تبلغ قيمتها 7 مليارات ريال سعودي (1.8 مليار دولار أمريكي) إلى شركة تويتر الخاصة الجديدة".

وأضاف البيان أنه بذلك "تكون شركة المملكة القابضة والمكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال ثاني أكبر المساهمين بعد إيلون ماسك"، وتابع: "تتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية الاستثمار طويل الأجل التي تميزت بها شركة المملكة القابضة".

وفي تغريدته التي أرفق بها البيان، قال الوليد بن طلال موجها حديثه إلى إيلون ماسك: "صديقي العزيز، معا طوال الطريق".

ودخلت صفقة استحواذ ماسك على تويتر حيز التنفيذ، الخميس، بقيمة 44 مليار دولار، وأعلنت الشركة عن نيتها الخروج من تداول أسهمها في بورصة نيويورك.