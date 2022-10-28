وأوضح بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن رئيس غينيا بيساو "أبدى استعداده، وقال إنه سيجري اتصالات وسينقل موقف بوتين إلى الجانب الأوكراني، لكن لا توجد رسالة محددة ولم تتم مناقشة هذا الأمر".. جاء ذلك ردا منه على سؤال حول ما إذا كان الزعيم الروسي قد أرسل مثل هذه الرسالة.



وذكر المتحدث أنه خلال المحادثات الأخيرة بين بوتين وأمبالو، "أبلغ الرئيس الروسي نظيره الغيني بمحادثات مارس وعمل فرق التفاوض الروسية والأوكرانية".



كما أطلعه على الموقف الأوكراني، وعدم رغبته في مواصلة المحادثات، وأن الرئيس الأوكراني أوقف المفاوضات مع روسيا ومع الرئيس بوتين، بحسب بيسكوف.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمع، الثلاثاء الماضي، مع رئيس غينيا بيساو في موسكو، حيث تركزت المحادثات على العلاقات الثنائية بين البلدين والأزمة الروسية الأوكرانية.